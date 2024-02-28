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Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

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Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков ушел из жизни, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.«”Ушел потрясающий и светлый человек – Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова”, – написала она в Telegram.

Николай Рыжков был честным, бескорыстным и ответственным человеком, продолжила председатель Совфеда.«”У нас в Конституции записана фраза об уважении к человеку труда. Так вот, для меня Николай Иванович – ярчайший пример “человека труда”. Честного, бескорыстного и ответственного. На всех этапах своего пути – от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР, – он был именно “человеком труда”, – добавила Валентина Матвиенко.

Ранее радио Sputnik писало, что в Крыму призвали к денонсации договора с Германией от 1990 года.

Взято отсюда.

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