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Умер единственный корги-полицейский в России

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Умер единственный корги-полицейский в России

Единственная в России полицейская собака породы корги, которая служила в транспортной полиции с 2013 года, умерла в возрасте 13 лет, сообщила ее хозяйка Ольга Чумарова.

Корги по кличке Рыжий прошел аттестацию полицейской собаки в 2013 году в возрасте двух лет. Собака служила в управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу и лучше всех распознавала наркотики. В июне 2020 года Рыжий вышел на пенсию, и сохранял жизнерадостность, несмотря на боль в суставах.«

"Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес. Самый крутой корги в России! Ты – единственный корги–полицейский <…> Безгранично преданный, талантливый, отважный. Ты, бессменный директор всей стаи… Великолепный пес, самая настоящая овчарка, честный, азартный, классный. Беги по радуге, мой Рыжий!" – написала Чумарова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Радио Sputnik писало о плохом самочувствии главного мышелова премьера Великобритании кота Ларри.

Взято отсюда.

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