Умер еще один актер из сериала “Улицы разбитых фонарей”

Актер из сериала “Улицы разбитых фонарей” Георгий Николаев ушел из жизни в возрасте 52 лет, сообщил друг артиста, актер Анатолий Краснопивцев.«”В это невозможно поверить… Так не должно быть и не должно было случиться! Умер Георгий Николаев. Мой друг, неисправимый оптимист, весельчак, душа-парень… Мечтающий, строивший планы, надеющийся на светлое завтра… Жорка, что же ты такое натворил? Светлая память, дружище!” – написал Краснопивцев на странице в соцсети “ВКонтакте”.

Краснопивцев уточнил, что причина и время смерти актера неизвестны, тело Николаева было найдено в воскресенье в его квартире.«”Семья будет хоронить Георгия в Петрозаводске”, – добавил Краснопивцев.

В конце февраля также стало известно о смерти актера из сериала “Улицы разбитых фонарей” Константина Капитана, который скончался после тяжелой болезни.

Радио Sputnik ранее сообщило, что актер из “Улиц разбитых фонарей” Борис Матвеев умер в Санкт-Петербурге.

Взято отсюда.