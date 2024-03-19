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Умер комментатор Василий Уткин

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Спортивный комментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни

Умер комментатор Василий Уткин

На 53-м году жизни умер известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин. Об этом сообщает спортивный журналист Иван Карпов в Telegram.

«Вася Уткин — умер. Что-то с сердцем», — написал Карпов.

Позднее сообщение о смерти Уткина было опубликовано в Telegram-канале комментатора.

Также факт смерти подтвердили родные журналиста. «Да, Василия не стало», — заявили они.

В 2022 году сообщалось, что Уткина госпитализировали. Отмечалось, что журналист сам обратился в московский кардиоцентр за помощью. Позднее комментатор заверил, что проходит плановое обследование.

Василий Уткин работал журналистом с 1989 года. Карьеру он начал на канале НТВ. Журналист стал известен благодаря еженедельной программе «Футбольный клуб». В 1999 году передачу закрыли. До 2015 года он был главным редактором спортивных каналов компании «НТВ-Плюс». В 2004 и 2005 годах Уткин получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор.

Взято
отсюда

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