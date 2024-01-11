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Умер Народный артист СССР Юрий Соломин

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Умер Народный артист СССР Юрий Соломин

Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию театра. «”Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин скончался сегодня”, – сказал собеседник агентства.

88-летнего Соломина госпитализировали с инсультом 6 ноября. Спустя 15 дней директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии.

Сообщалось, что состояние артиста улучшается. 10 января его выписали из больницы.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961-го он преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, где занимал должность профессора кафедры актерского мастерства.

В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Санкт-Петербурге умер режиссер фильма “Али-Баба и сорок разбойников” Олег Рябоконь.

Взято отсюда.

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