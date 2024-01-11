Умер Юрий Соломин, причиной смерти могла стать почечная недостаточность

На 89-м году жизни скончался народный артист СССР и России, художественный руководитель Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин. Смерть легендарного актера «Ленте.ру» подтвердили представители культурного учреждения. Предварительной причиной кончины артиста названа почечная недостаточность, ставшая осложнением после перенесенного инсульта.

В ноябре прошлого года Соломина экстренно госпитализировали

6 ноября 2023 года Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве — артист потерял сознание на улице во время прогулки, а очевидцы вызвали ему скорую помощь. В больнице у актера диагностировали двухстороннюю пневмонию; заболевание развилось на фоне перенесенного инсульта и развивающейся деменции.

Юрия Мефодьевича поместили в реанимацию. Он пребывал в сознании, однако был дезориентирован и не мог говорить из-за нарушения речи. Из-за пневмонии показатели С-реактивного белка в его крови увеличились более чем в десять раз.

Соломин встретил Новый год в больнице

4 декабря стало известно, что состояние Юрия Соломина начало улучшаться — его перевели из реанимации в отделение неврологии. Врачи наблюдали положительную динамику, но не констатировали полного выздоровления. Отмечалось, что Соломину предстоит длительное восстановление.

В конце декабря внучка легендарного актера рассказала, что он будет вынужден встретить Новый год в больнице. Она отметила, что решение было принято врачами после изучения контрольных анализов звезды. 9 января 2024-го появилась информация, что артиста выписали из больницы.

Соломин умер из-за почечной недостаточности

По предварительным данным, причиной смерти Соломина стала почечная недостаточность, которая являлась осложнением на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлеяниями в мозг.

Внучка артиста поведала, что он умер во сне в присутствии дочери

Прощание с легендарным актером советского кино, под данным ТАСС, запланировано на 15 января и пройдет в Малом театре, худруком которого Сломин являлся с 1988 года. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Фильмография артиста насчитывала более ста ролей в кино

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. В 1957-м, после окончания Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина, был зачислен в труппу Малого театра. Параллельно с участием в постановках культурного учреждения, Соломин начал сниматься в кино — в 1960-м дебютировал на экранах, сыграв главную роль в фильме «Бессонная ночь».

Помимо этого, Соломин сыграл в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Блокада», «Адъютант его превосходительства», «Дерсу Узала», «ТАСС уполномочен заявить…», «Хождение по мукам», «Московская сага» и многих других. В лентах «Ревизор», «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Берег его жизни» и других кинематографист выступил в роли режиссера.

В 1988 году артиста назначили художественным руководителем Государственного академического Малого театра России. Свой пост Соломин занимал до смерти. Являлся членом союза кинематографистов и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Взято

отсюда

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