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Умер один из основателей рок-группы “Смысловые галлюцинации”

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Умер один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации"

Гитарист, один из основателей рок-группы “Смысловые галлюцинации” Александр Колбасов скончался на 51-м году жизни, сообщил автор песен первого состава группы Владимир Бурдин.«

"Вчера умер Саша Колбасов – друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен "Глюков", а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим", – написал Бурдин в соцсети "ВКонтакте".

Колбасов входил в первый состав коллектива, основанного в 1989 году. В 1993 году гитарист покинул “Смысловые галлюцинации” и стал заниматься другими проектами.

Ранее радио Sputnik сообщало о смерти актера и мастера дубляжа Алексея Черных.

Взято отсюда.

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