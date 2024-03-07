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Умер оператор сериала “Ликвидация” Михаил Суслов

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Умер оператор сериала "Ликвидация" Михаил Суслов

Михаил Суслов. Архивное фото

Кинооператор, снявший сериалы “Ликвидация” и “Тихий Дон”, Михаил Суслов умер в 84 года, заявил Союз кинематографистов России в Telegram-канале.

“Гильдия кинооператоров сообщила, что умер Михаил Петрович Суслов”, — говорится в тексте.

Суслов родился 23 марта 1939 года. В 1962 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Леонида Косматова), три года работал на Московском телевидении, где начинало создаваться творческое объединение “Экран”, затем перешел на киностудию “Мосфильм”. С 1976 года оператор жил в США и работал в жанрах боевика и криминальной драмы в Голливуде. С конца 1990-х он плодотворно сотрудничал с режиссером Сергеем Урсуляком, снял фильм “Долгое прощание” и киносериалы “Неудача Пуаро”, “Ликвидация”, “Исаев”, “Жизнь и судьба” и “Тихий Дон”.

Горняк22
Взято отсюда
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