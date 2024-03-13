реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Умер патриарх Болгарской православной церкви Неофит

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Патриарх БПЦ и Софийский митрополит Неофит умер в возрасте 78 лет

Умер патриарх Болгарской православной церкви Неофит

Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ) и Софийский митрополит Неофит умер в возрасте 78 лет. Информация о смерти была опубликована на официальном сайте болгарской патриархии.

Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Последние несколько месяцев он провел в военно-медицинской академии. БПЦ призвала православных христиан к молитве и выразила благодарность медикам, которые заботились о патриархе.

Хранитель мира.Как легендарный глава МИД СССР избежал войны с США и спас миллионы жизней?Схождение Благодатного огня в 2024 году.Что известно о пасхальном чуде?Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?

Патриарх Неофит родился 15 октября 1945 года, был выпускником Софийской духовной семинарии. В 2013 году Святейший синод Болгарской православной церкви назначил Неофита патриархом Болгарским и митрополитом Софийским.

Ранее патриарх Кирилл определил преподобного Пимена Угрешского покровителем ФСИН.

Взято
отсюда

новости онлайн сегодня , новости с фронта

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Небольшой снег и порывы ветра. О погоде в Алтайском крае 14 марта

Небольшой снег и порывы ветра. О погоде в Алтайском…

На дорогах местами сильная гололедица Снегопад в Барнауле / Фото:…

Количество вакансий в Алтайском крае в два раза превысило число безработных

Количество вакансий в Алтайском крае в два раза превысило…

Особенно остро стоит вопрос по подбору квалифицированных рабочих кадров Человек…

Престижный чемпионат Сибири по бодибилдингу пройдет в Барнауле

Престижный чемпионат Сибири по бодибилдингу пройдет в Барнауле

Мероприятие состоится 23 марта в СК “Темп” Турнир по бодибилдингу…

Комфортно и безопасно. Как в Барнауле будут организованы выборы президента

Комфортно и безопасно. Как в Барнауле будут организованы выборы…

Глава Барнаула потребовал заранее отработать все нюансы, чтобы выборы президента…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp