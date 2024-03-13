Патриарх БПЦ и Софийский митрополит Неофит умер в возрасте 78 лет

Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ) и Софийский митрополит Неофит умер в возрасте 78 лет. Информация о смерти была опубликована на официальном сайте болгарской патриархии.

Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Последние несколько месяцев он провел в военно-медицинской академии. БПЦ призвала православных христиан к молитве и выразила благодарность медикам, которые заботились о патриархе.

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Патриарх Неофит родился 15 октября 1945 года, был выпускником Софийской духовной семинарии. В 2013 году Святейший синод Болгарской православной церкви назначил Неофита патриархом Болгарским и митрополитом Софийским.

Ранее патриарх Кирилл определил преподобного Пимена Угрешского покровителем ФСИН.

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