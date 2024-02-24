Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер на 81-м году жизни

В Москве на 81-м году жизни умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Известно, что последние дни Лебедев находился в больнице. Он скончался после продолжительной болезни.

Путин выразил соболезнования родственникам Лебедева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Кроме того, глава государства обратился ко всему судейскому сообществу.

Вячеслав Лебедев занимал должность председателя Верховного суда России с декабря 1991 года. До этого он два года возглавлял Верховный суд РСФСР. За время работы в Московском городском суде в середине 1980-х Лебедев участвовал в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам об осуществлении антисоветской деятельности.

В Госдуме также прокомментировали смерть главы Верховного суда. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков назвал покойного главу Верховного суда выдающимся юристом и организатором судебного дела.

Синельщиков напомнил, что работает в Думе 12 лет и ему постоянно приходится общаться с Верховным судом по поводу приходящих из инстанции законопроектов. «Я вам должен сказать, что это самые безупречные законопроекты были. Они были безупречны с точки зрения юридической техники, никогда не было мусора, никогда не было законопроектов-пустышек», — сказал он.

Я вам должен сказать, что это самые безупречные законопроекты были. Они были безупречны с точки зрения юридической техники, никогда не было мусора, никогда не было законопроектов-пустышек

По словам Синельщикова, даже во время споров Верховный суд и лично Лебедев чутко и внимательно относились к тому, о чем говорят депутаты. «Внимательно относились к критике, которая от нас исходила. Светлая ему память. Я думаю, это большая утрата для правовой системы страны, потому что прежде всего [Лебедев] юрист, ну и для суда, судебной системы особенно», — заключил он.

Назван врио председателя Верховного суда России

24 февраля был назван врио председателя Верховного суда России. Его обязанности будет исполнять первый заместитель Петр Серков.

Также агентство РИА Новости выяснило, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на вакансию председателя Верховного суда России.

Петр Серков является членом президиума Верховного суда, с 2009 года — первый заместитель председателя. С 2003-го по 2009-й был председателем Судебной коллегии по административным делам ВС РФ.

Юристы отметили роль Лебедева в построении судебной системы

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что на долю Вячеслава Лебедева выпало принятие сложнейших решений, но он всегда со всем справлялся, следуя букве закона и правовым принципам.

Умер председатель Верховного Суда России Вячеслав Михайлович Лебедев. Ушла целая эпоха, ведь он почти 35 лет руководил судебной властью в стране, сначала в РСФСР, а потом и в Российской Федерации. На его долю выпали сложнейшие решения во время «парада суверенитетов» и войны на Северном Кавказе, защиты России от иностранного влияния и разоблачения коррупции. Судебная власть — совесть страны. Это тот фундамент и ориентир, на котором базируется общественная нравственность в любом правовом государстве

Уход из жизни Вячеслава Михайловича Лебедева «стал для всех нас большим потрясением и невосполнимой утратой», заявил РАПСИ председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Вячеслав Михайлович на протяжении долгих лет своей деятельности проявил огромные профессиональные качества, мудрость в принятии решений, твердость в определении правовой позиции», − отметил он.

Груздев подчеркнул, что своей плодотворной и добросовестной работой Лебедев внес значительный вклад в укрепление основ правового государства.

Взято

отсюда

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