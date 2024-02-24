«112»: в Москве умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

В Москве на 81-м году жизни умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщили «Ленте.ру».

Последние дни Лебедев находился в больнице, уточняет Telegram-канал «112».

Лебедев занимал должность председателя Верховного суда России с декабря 1991 года. До этого он два года возглавлял Верховный суд РСФСР. Как пишет «Коммерсантъ», за время работы в Московском городском суде в середине 1980-х Лебедев участвовал в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам об осуществлении антисоветской деятельности.

Взято

отсюда

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