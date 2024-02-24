реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Умер председатель Верховного суда России

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

«112»: в Москве умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Умер председатель Верховного суда России

В Москве на 81-м году жизни умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщили «Ленте.ру».

Последние дни Лебедев находился в больнице, уточняет Telegram-канал «112».

Лебедев занимал должность председателя Верховного суда России с декабря 1991 года. До этого он два года возглавлял Верховный суд РСФСР. Как пишет «Коммерсантъ», за время работы в Московском городском суде в середине 1980-х Лебедев участвовал в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам об осуществлении антисоветской деятельности.

Взято
отсюда

украина последние новости на сегодня , новости войны

горняк22 телеграм
В Бийске произошел пожар в квартире многоэтажного дома по ул. Мухачева

В Бийске произошел пожар в квартире многоэтажного дома по ул. Мухачева

Возгорание удалось ликвидировать на ранней стадии В Бийске произошел пожар…

Узнать больше
Армия России вошла в село Работино Запорожской области, сообщил Балицкий

Армия России вошла в село Работино Запорожской области, сообщил Балицкий

Российские военные в зоне проведения спецоперации Подразделения российской армии вошли…

Узнать больше
“Мы были бы счастливы”. Зеленский захотел поддержки со стороны Азербайджана

“Мы были бы счастливы”. Зеленский захотел поддержки со стороны Азербайджана

В Киеве хотели бы, чтобы Азербайджан поддержал украинскую “формулу мира”,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp