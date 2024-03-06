Умер режиссер Римас Туминас

Римас Туминас. Архивное фото

Режиссёр Римас Туминас скончался в больнице в Италии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахтанговского театра.

“Римас Туминас скончался в больнице в Италии”, – сказала собеседница агентства.

Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литва). Он окончил режиссерский факультет ГИТИС, после чего работал в театрах Вильнюса и Москвы. Туминас ставил спектакли за рубежом, в частности, в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше. В 1990 году он основал и возглавил Малый театр Вильнюса.

В 2007 году режиссёр стал художественным руководителем Вахтанговского театра, 6 мая 2022 года он покинул эту должность.

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