Умер спортивный журналист Василий Уткин

Умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, ему было 52 года. Об этом сообщает любительский футбольный клуб “Эгриси”.«”Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами”, – говорится в сообщении Telegram-канала клуба, владельцем которого был Уткин.

Смерть журналиста подтвердил телеканал “Матч ТВ”.«”Огромная потеря для нашего спорта. Вечная память”, – отмечается в публикации.

Причины смерти не уточняются.

Василий Уткин с 1994 года вел футбольные передачи и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. О завершении карьеры комментатора он объявил в 2017 году. Также известны его работы в кино – главная роль в фильмах “День выборов” и “День выборов 2”.

Ранее радио Sputnik сообщило, что полиция Майами назвала причину смерти тренера “Салавата Юлаева” Константина Кольцова.

Взято отсюда.