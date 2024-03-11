Умер заслуженный артист России Олег Рябцов

Умер заслуженный артист РФ Олег Рябцов, сообщили в Кинешемском драматическом театре в Ивановской области. «”Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского с прискорбием сообщает о кончине Заслуженного артиста Узбекской ССР и Российской Федерации Рябцова Олега Игнатьевича”, – говорится в сообщении театра в соцсети “ВКонтакте”.

Рябцов родился в Иваново 28 июля 1939 года. Он, в частности, работал в в Ивановском областном драматическом театре и Ферганском областном драматическом театре. В Кинешемском драмтеатре он служил с 1985 года и сыграл около 100 ролей.

В 1980 году Рябцов получил звание заслуженного артиста Узбекской ССР, а в 2004 году ему было присвоено почетное звание “Заслуженный артист Российской Федерации”, отмечает театр.

По данным открытых источников, Рябцов снялся в эпизодах фильма “Русские деньги” и сериала “Хозяйка тайги”.

Радио Sputnik ранее сообщило, что актер из “Улиц разбитых фонарей” Борис Матвеев умер в Санкт-Петербурге.

Взято отсюда.