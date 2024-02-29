реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова

Актриса Дарья Вилкова-Гончарова

Актриса из сериала “Деффчонки” Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет, сообщила пресс-служба подмосковного “Содружества домов культуры”.«

"Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова – сотрудник Автономного учреждения "Содружество домов культуры", руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер", — говорится в сообщении.

Последней работой актрисы было участие в российском сериале “Деффчонки”.

Прощание с артисткой пройдет в пятницу в 11 утра в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.

Дарья Вилкова-Гончарова, мать актрисы Таисии Вилковой, родилась 15 октября 1970 года. Окончила Высшее театральное училище им. Щукина в 1994 году.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм

Суд в Москве не стал рассматривать иск Алибасова о ноутбуке

Бари Алибасов. Архивное фото Пресненский суд Москвы не стал рассматривать…

Узнать больше

Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов

Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото Обвиняемая в убийстве политолога и…

Узнать больше

Двух москвичей, требовавших от детей извинений на коленях, ждет суд

Руки в наручниках. Архивное фото Двое мужчин, которые во дворе…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp