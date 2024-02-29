Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова

Актриса Дарья Вилкова-Гончарова

Актриса из сериала “Деффчонки” Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет, сообщила пресс-служба подмосковного “Содружества домов культуры”.«

"Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова – сотрудник Автономного учреждения "Содружество домов культуры", руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер", — говорится в сообщении.

Последней работой актрисы было участие в российском сериале “Деффчонки”.

Прощание с артисткой пройдет в пятницу в 11 утра в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.

Дарья Вилкова-Гончарова, мать актрисы Таисии Вилковой, родилась 15 октября 1970 года. Окончила Высшее театральное училище им. Щукина в 1994 году.

новости Локтевский

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