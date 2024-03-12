Умерла актриса, обучавшая Ельцина общению с публикой

Заслуженная артистка РСФСР Галина Яцкина скончалась на 80-м году жизни, пишет URA.ru.

В сообщении говорится, что актриса учила первого президента РФ Бориса Ельцина риторике выступлений на публичных мероприятиях.

Незадолго до смерти Галина Яцкина приняла постриг в схиму, рассказал протоиерей Василий Гелеван.«

"Отошла к Господу заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина. Первая в истории советского кинематографа актриса – кандидат наук, воспитавшая звезд отечественного театра и кино, таких как Маковецкий, Суханов, Жигунов, Копылова. Незадолго перед кончиной Галина Ивановна приняла постриг в схиму. Просим молитв о новопреставленный Схимонахине Вере", – написал протоиерей в Telegram-канале.

Галина Яцкина родилась в Махачкале 16 июня 1944 года. Окончила Театральное училище имени Щукина, а затем аспирантуру, защитив диссертацию. Известность Яцкиной принесли работы в таких фильмах, как “Женщины”, “Уроки французского” и “Слово для защиты”.

Радио Sputnik также сообщало о смерти заслуженного артиста России Олега Рябцова.

Взято отсюда.