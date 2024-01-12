Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Дарья Толстая

Дарья Толстая. Архивное фото

Бывшая жена вице-спикера Госдумы Петра Толстого Дарья Толстая скончалась 10 января, сообщила ее подруга, член Союза художников России Ольга Мотовилова-Комова на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

“Не стало нашего близкого друга, красивой женщины и прекрасного человека Дарьи Толстой! Прошу всех моих верующих православных друзей помолится за нее. Мои соболезнования ее родным и близким! … Отпевание состоится в пятницу в 11 часов в нашем любимом Храме Девяти Мучеников Кизических”, — написала Мотовилова-Комова.

Она также рассказала РИА Новости, что Дарья была прекрасным, очень отзывчивым и добрым человеком и очень переживала, когда где-то поступали нечестно и несправедливо.

“Она невероятно стильная и красивая женщина была, хорошо владела французским языком, могла свободно переводить, очень любила Петю (вице-спикера ГД Петра Толстого – ред.) и свою дочь Сашу, которую они так долго ждали”, — отметила Мотовилова-Комова.29 декабря 2023, 09:00

Горняк22

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