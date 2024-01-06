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Умерла руководитель интернет-группы ГТРК “Кубань” Зоя Коновалова

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Умерла руководитель интернет-группы ГТРК "Кубань" Зоя Коновалова

Зоя Коновалова. Архивное фото

В Краснодаре в возрасте 48 лет умерла руководитель интернет-группы ГТРК “Кубань” Зоя Коновалова, сообщил портал 93.ru.

На сайте СУСК по Краснодарскому краю в субботу появилось сообщение о смерти 48-летней женщины и ее 52-летнего бывшего супруга, тела которых были найдены в домовладении в Офицерском проезде. Отмечается, что при осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о смерти руководителя интернет-группы ГТРК “Кубань” Зои Коноваловой.

“Нашей коллеге было 48 лет. Причиной смерти называют отравление”, — говорится на сайте кубанского отделения ГТРК. У женщины остались 15-летняя дочь и сын, добавили в компании.

Коновалова родилась в Мурманске. Работала в Москве в различных изданиях и PR-структурах, была корреспондентом на радиостанциях “Маяк” и “Юность”. В 2003 году переехала в Краснодарский край, где устроилась корреспондентом.

Позднее она стала редактором и ведущей “Вести.Кубань” и возглавила дирекцию информационного вещания “Кубань 24”, а затем – новостной отдел портала “Юга.Ру”. Последний год руководила интернет-редакцией ГТРК “Кубань”.

горняк
Взято отсюда
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