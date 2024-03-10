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Yomiuri: Япония может увеличить производство оружия для помощи США

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Yomiuri: Япония может увеличить производство оружия для помощи США

Япония и США планируют укрепить совместную систему производства оборонной продукции, так как производственные мощности в Соединенных Штатах перегружены из-за военной поддержки Украины. Об этом пишет газета Yomiuri, ссылаясь на правительственные источники.

По данным журналистов, этот вопрос будет подниматься во время встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды с президентом США Джо Байденом в ходе апрельского визита главы японского правительства в Вашингтон.

Отмечается, что стороны намерены обсудить укрепление сотрудничества между оборонными предприятиями, так как у США есть опасения, что их запасы артиллерийских снарядов и ракет могут закончиться из-за длительной поддержки Украины.

Япония и США будут согласовать списки оборонной продукции, в которой больше всего нуждается Вашингтон. В перечень могут попасть комплектующие для гаубиц, которые США поставляют Украине, а также некоторые виды боеприпасов. Этот шаг позволит Вашингтону пополнить собственные запасы и направить Киеву другие ресурсы.

Кроме этого, страны изучат возможность создания системы, в рамках которой японские компании будут регулярно обслуживать и ремонтировать американскую военную технику.

До этого постпред Японии в ООН прокомментировал возможную отправку военных на Украину.

Ранее в Японии отложили запуск первой частной ракеты.

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