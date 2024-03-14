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Ушаков передал сотрудникам Дипакадемии МИД РФ благодарность президента

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Ушаков передал сотрудникам Дипакадемии МИД РФ благодарность президента

Помощник президента Юрий Ушаков передал сотрудникам Дипломатической академии МИД РФ благодарность главы государства за заслуги в сфере образования и науки.«”Для меня лично особенно приятно вручить благодарность президента РФ Владимира Владимировича Путина коллективу Дипакадеми за заслуги в сфере образования и науки, подготовку высококвалифицированных специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права. Это действительно заслуженная награда всему коллективу Дипакадемии”, – приводит РИА Новости слова Ушакова.

Помощник президента передал награду ректору академии Александру Яковенко.

Дипакадемия отмечает 90 лет со дня основания, она ведет свою историю с 1934 года, когда был создан Институт при Наркомате иностранных дел СССР.

Ранее радио Sputnik сообщало, как профессор Дипакадемии Лев Клепацкий оценил действия США в рамках АТЭС.

Взято отсюда.

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