Ушел из жизни хореограф Витаутас Таранда

Заместитель директора “Имперского русского балета” Витаутас Таранда скончался 18 марта, сообщил исполнительный директор организации Магомед Кулбужев.«”К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть”, – сказал он РИА Новости.

О дате и месте прощания и похорон пока нет информации, пишет агентство.

Витаутас Таранда окончил Московское Академическое хореографическое училище и работал в Большом театре с 1983 по 1994 год. В 1994-м его брат Гедиминас Таранда создал “Имперский русский балет”.

Ранее радио Sputnik сообщило, что власти Литвы лишили гражданства балерину Илзе Лиепа.

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