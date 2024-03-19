реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Ушел из жизни хореограф Витаутас Таранда

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Ушел из жизни хореограф Витаутас Таранда

Заместитель директора “Имперского русского балета” Витаутас Таранда скончался 18 марта, сообщил исполнительный директор организации Магомед Кулбужев.«”К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть”, – сказал он РИА Новости.

О дате и месте прощания и похорон пока нет информации, пишет агентство.

Витаутас Таранда окончил Московское Академическое хореографическое училище и работал в Большом театре с 1983 по 1994 год. В 1994-м его брат Гедиминас Таранда создал “Имперский русский балет”.

Ранее радио Sputnik сообщило, что власти Литвы лишили гражданства балерину Илзе Лиепа.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Жена больного деменцией Уиллиса решила отпраздновать годовщину свадьбы: «Могу погрязнуть в печали»

Жена больного деменцией Уиллиса решила отпраздновать годовщину свадьбы: «Могу…

Жена актера Брюса Уиллиса заявила, что решила отпраздновать годовщину их…

Депутат Чаплин: сэкономить на электричестве на даче поможет специальный тариф

Депутат Чаплин: сэкономить на электричестве на даче поможет специальный тариф

Электричество на дачах в черте города стоит дороже, чем на участках в селах, деревнях…

Чистый убыток бывшего российского автозавода Nissan составил 13,7 млрд рублей

Чистый убыток бывшего российского автозавода Nissan составил 13,7 млрд…

Бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге, позднее сменивший название на «Лада Санкт-Петербург»,…

МОК: мы принимаем все меры для безопасности Томаса Баха

МОК: мы принимаем все меры для безопасности Томаса Баха

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp