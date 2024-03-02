Ушел из жизни народный артист России и Украины Валерий Ивченко

Народный артист России и Украины Валерий Ивченко скончался на 85-м году жизни, сообщил Большой драматический театр имени Товстоногова.«”Второго марта ушел из жизни артист БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Михайлович Ивченко”, – говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Ивченко родился 20 ноября 1939 года в городе Купянске Харьковской области. В 1961 году он окончил студию при Харьковском драмтеатре имени Шевченко, в 1978 – режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства.

В 1980 году Ивченко получил звание народного артиста Украинской ССР, а в 1994-м стал народным артистом России. Кроме участий в спектаклях в БДТ, он сыграл в 46 фильмах и сериалах, таких как “Брежнев”, “Крот 2” и “Дом на набережной”.

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Взято отсюда.