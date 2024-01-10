Ушел из жизни создатель сериала “Адъютант его превосходительства”

Скончался советский кинематографист, сценарист и режиссер Игорь Болгарин, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Причины смерти заслуженного деятеля искусств России не уточняются.

Отмечается, что в качестве сценариста он дебютировал в середине 1950-х и впоследствии стал автором более чем 40 различных проектов: анимационных фильмов, художественных картин и сериалов.

Среди работ Болгарина – “На графских развалинах”, “Испытательный срок”, “Дерсу Узала”, “Обратной дороги нет”, “Тачанка с юга”, “Дума о Ковпаке”, “Секретный фарватер” и “Адъютант его превосходительства”.

Две ленты кинематографист поставил как сорежиссер: “Возвращение Вероники” с Василием Ливановым и приключенческую картину “Над нами Южный крест”, над которой работал вместе с Вадимом Ильенко.

Игорь Болгарин родился в 1929 году в Крыму. Окончил сценарный факультет ВГИКа в 1954-м, тогда же стал сценаристом на студии “Центрнаучфильм”. В 1962 году перешел на работу в киностудию имени Довженко. С 1974-го – преподаватель кафедры кинофотомастерства Московского института культуры.

Игорь Болгарин – лауреат многочисленных наград, в том числе ордена Дружбы, ордена “Знак Почета”, Государственной премии РСФСР и Ломоносовской премии, а также Золотой медали имени Довженко.

Радио Sputnik сообщало, что сыгравший главную роль в “Адъютанте его превосходительства” народный артист СССР Юрий Соломин выписан из больницы.

Взято отсюда.