Ушла из жизни балерина и народная артистка РСФСР Наталия Касаткина

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина умерла в возрасте 89 лет, сообщила РИА Новости ее помощница Валентина Бурьянова.«”Да, она умерла сегодня ночью”, – сказала собеседница агентства.

Причины смерти балерины не раскрываются. Информация о дате и месте прощания с артисткой появятся позднее.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953-м окончила Московское хореографическое училище. В период с 1954 по 1976 год выступала в Большом театре.

С начала 1960-х годов Касаткина работала вместе со своим мужем Владимиром Василевым в качестве балетмейстера и сценариста. С супругом они с 1977 года возглавляли Концертный ансамбль “Классический балет”, а с 1992-го – Государственный театр классического балета.

Радио Sputnik ранее сообщало о смерти заслуженного артиста Российской Федерации Олега Рябцова.

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