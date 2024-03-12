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За два года в Подмосковье планируют благоустроить 36 территорий

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За два года в Подмосковье планируют благоустроить 36 территорий

В Московской области в ближайшие два года возведут пять набережных и будут разбиты 11 парков и столько же лесопарков, рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

По его словам, в ведомстве также запланировали провести благоустройство 36 территорий, включая центральную площадь в Хотьково, Советскую улицу в Кашире и сквер “60 лет Победы”. Эти общественные пространства победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik также рассказало, сколько тысяч километров дорог планируют отремонтировать в Московской области.

Взято отсюда.

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