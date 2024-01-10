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За год в Подмосковье число самозанятых увеличилось на треть

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За год в Подмосковье число самозанятых увеличилось на треть

В Московской области за год число самозанятых увеличилось на 35 процентов и теперь превышает 650 тысяч человек, сообщил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье объяснил рост числа самозанятых слаженной работой правительства региона и профильных министерств, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Как отметил Головнев, в Московской области созданы все условия для развития таких предпринимателей, они в том числе могут получить льготный кредит, повысить квалификацию и воспользоваться услугами центра “Мой бизнес”.

Радио Sputnik также сообщало, что сдавать квартиру посуточно могут разрешить только предпринимателям.Прямой эфирМолодежь выбирает самозанятость: почему?13 декабря 2023, 15:46

Взято отсюда.

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