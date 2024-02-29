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Задачи на шесть лет. Путин огласит послание Федеральному собранию

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Задачи на шесть лет. Путин огласит послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в четверг обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием.

Выступление главы государства начнется в 12:00, мероприятие будет проходить в Гостином дворе, пишет РИА Новости.«”Это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет”, – сказал Владимир Путин ранее.

Оглашение послания президента Федеральному собранию происходит ежегодно, исключением стали только 2017 и 2022 годы. На мероприятии обычно присутствуют депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов и другие приглашенные лица. Как правило, послание президента становится основой для подготовки новых нормативных актов.

Трансляцию обращения Владимира Путина к Федеральному собранию можно будет посмотреть на сайте радио Sputnik.

Ранее радио Sputnik сообщало, что за выступлением президента РФ будут следить из космоса.

Взято отсюда.

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