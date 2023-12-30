Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

Автомобиль МВД в Москве. Архивное фото

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«

"Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", – написала оан в своем Telegram-канале.

Как уточнили в СК, предполагаемый преступник напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей. Он забрал деньги, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково.

Подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска.

Задержанный уже дал признательные показания. “Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил”, – сказал он на допросе.

Ранее Следственный комитет сообщили об убийстве пожилого человека в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Владимира Легойды.

По информации следствия, тело 90-летнего мужчины нашли на обочине дороги со множеством колото-резаных ран.

Горняк22

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