Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

Автомобиль МВД в Москве. Архивное фото

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«

"Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", – написала оан в своем Telegram-канале.

Как уточнили в СК, предполагаемый преступник напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей. Он забрал деньги, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково.

Подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска.

Задержанный уже дал признательные показания. “Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил”, – сказал он на допросе.

Ранее Следственный комитет сообщили об убийстве пожилого человека в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Владимира Легойды.

По информации следствия, тело 90-летнего мужчины нашли на обочине дороги со множеством колото-резаных ран.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix