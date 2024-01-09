Задержаны подозреваемые в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik

Подозреваемые в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова задержаны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.«

"Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге", – написала она в Telegram.

Поджог был совершен с использованием зажигательной смеси, рассказал ранее Трофим Татаренков.«”Обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы. Поджигатели надеялись на то, что в квартире кто-то есть. Нас не было дома”, – уточнил журналист.

Радио Sputnik ранее сообщало, какую версию случившегося выдвинул сенатор Владимир Джабаров.

Взято отсюда.