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Захарова: ФРГ нужно уточнить, когда в стране будет демократичная система выборов

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Захарова: ФРГ нужно уточнить, когда в стране будет демократичная система выборов

Представитель МИД России Мария Захарова призвала Берлин уточнить, когда в Германии появится демократическая система выборов с прямым избранием руководства страны. Так в беседе с ТАСС она отреагировала на заявление представителя германского кабмина Кристиане Хофман о том, что ФРГ не признает законными прошедшие выборы президента России.

«Уточните у них: когда в Германии намерены сделать систему своих выборов по-настоящему демократичной, предполагающей прямые выборы народом руководителя?» – сказала Захарова.

До этого заместитель представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман сообщила, что у правительства Германии существует готовность к общению с российским лидером Владимиром Путиным, однако поздравлять его с победой на президентских выборах оно не будет.

«У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется», — заявила она.

По ее словам, ФРГ не будет рассматривать президентские выборы 15-17 марта в РФ правомерными и поздравлять Путина с победой в них.

Ранее стало известно, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не намерен отправлять поздравления Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах.

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