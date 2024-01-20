Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было успешным, но только для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат отреагировала на фрагмент интервью главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака газете El Mundo.

В ходе разговора с журналистами представитель киевского режима высказал мнение, что прошлогоднее контрнаступление ВСУ “было довольно успешным” с учетом имевшихся у Киева возможностей.

В ответ Захарова написала в Telegram-канале, что глава офиса Зеленского “забыл добавить – “для России””.

В конце декабря Минобороны РФ сообщило, что за год украинская армия потеряла свыше 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц различного вооружения.

Радио Sputnik писало, что, по мнению полковника австрийской армии Маркуса Рейснера, российские военные находятся в середине второго зимнего наступления и атакуют ВСУ в нескольких местах одновременно.

Взято отсюда.