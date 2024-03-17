Захарова: на выборах президента уже проголосовали более 125 тысяч россиян

По данным на 10 часов утра по московскому времени, на 230 зарубежных избирательных участках в выборах президента России приняли участие 125 428 человек, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что участки расположены в 111 государствах, а некоторые из них с учетом разницы во времени откроются сегодня позднее. «Российские дипломаты работают на избирательных участках с полной самоотдачей. Только вперед!» — написала Захарова, назвав озвученные данные ответом тем, кто пытался распространить дезинформацию.

По данным на половину десятого утра 17 марта, явка на выборах главы государства достигла 60 процентов, заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Выборы должны пройти так, чтобы ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в их корректности, сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Взято

отсюда

новости мира сегодня свежие , новости подоляка