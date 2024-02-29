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Захарова: отношения России с Берлином и Парижем на беспрецедентно низком уровне

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Захарова: отношения России с Берлином и Парижем на беспрецедентно низком уровне

Отношения России с Парижем и Берлином находятся на беспрецедентно низком уровне. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что бывшие партнеры оставили на задворках истории объемный багаж масштабного взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, накопленный несколькими поколениями. При этом Россия не выбирала такой путь, подчеркнула дипломат.

Захарова обратила внимание, что уже два года страны НАТО поставляют Украине современные боевые системы, обучают военнослужащих, снабжают разведданными. Тем самым они способствуют эскалации боевых действий, заключила она.

Также Захарова заявляла, что соглашения между Украиной и западными странами, касающиеся «гарантий безопасности», по своей сути не ведут ни к каким изменениям. Дипломат подчеркнула, что подобные договоры лишь констатируют оказание Киеву финансовой и военной помощи. Ни о каких «гарантиях безопасности» в этих документах речи не идет.

Ранее в офисе президента Украины рассказали об ожиданиях от договора по «гарантиям безопасности» с США.

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