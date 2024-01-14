Захарова: Западу следует прекратить вооружать Украину для переговоров с РоссиейСюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение главы швейцарского дипломатического ведомства Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь Россию к дискуссиям по Украине. Об этом она высказалась в интервью «Известиям».

Условия для возобновления диалога

Захарова ответила на предложение Кассиса и назвала условия для начала переговорного процесса по Украине. Для этого Западу следует прекратить вооружать Киев, вводить антироссийские санкции, а также делать русофобские заявления.

Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят

14 января на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе Кассис призвал включить Россию в переговоры по Украине. «Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — отметил он.

Итоги встречи в Давосе

В переговорах по украинской «формуле мира» в Давосе приняли участие более 80 делегаций, включая 18 из Азии и 12 из Африки. Встреча состоялась по инициативе Украины и Швейцарии. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что среди участников встречи в Давосе не было единства.

«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте.Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?

В свою очередь представитель Евросоюза, чье имя не раскрывается, рассказал, что страны Глобального Юга призвали учитывать интересы России. Особенно поддерживали эту позицию Бразилии и ЮАР. Ермак также пожаловался, что многие предложили Киеву начать немедленные переговоры с Россией.

Переговорный процесс

1 января президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом. По его словам, страна пойдет на диалог только на своих условиях. Путин добавил, что сейчас началу переговорного процесса мешает позиция западных государств, которые стремятся с помощью Украины уничтожить Россию.

В ноябре 2022 года президент Зеленский озвучил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. По его словам, Киев признает только ее и считает этот мирный план единственным вариантом решения конфликта в стране.

Среди пунктов «формулы мира» — вывод российских войск с территории Запорожской атомной электростанции, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины. Также Киев требует вернуть республике территории, входившие в ее состав на момент провозглашения независимости в 1991 году.

При этом 9 января агентство Bloomberg сообщило, что США и западные союзники Киева 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Рияде провели секретную встречу по «формуле мира». Странам не удалось достичь значительного прогресса, поскольку Киев и G7 не хотят напрямую взаимодействовать с Москвой.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

Спецоперация России на Украине

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Целями СВО президент назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

Путин ранее сообщал, что в ряды российской армии привлекли более 150 тысяч контрактников, а вместе с добровольцами эта цифра составляет 156 тысяч человек. В конце июня 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об отсутствии необходимости в новых добровольцах для СВО.

Взято

отсюда

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