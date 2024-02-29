Мировое сообщество может убедиться, что агрессор на международной арене – это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала заявление главы Пентагона Ллойда Остина о возможном столкновении НАТО с Россией. Ранее министр обороны США заявил, что “поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО”.«

"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор – это Вашингтон", – написала Захарова в Telegram-канале.

Радио Sputnik также сообщало, что, по утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, его слова о вводе войск на Украину были обдуманными.

Взято отсюда.