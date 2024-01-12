Захарова пообещала жесткий ответ РФ на конфискацию “Дома Москвы” в Риге

Ответ России в связи с решением властей Латвии национализировать “Дом Москвы” будет жестким и крайне болезненным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне парламент Латвии принял в окончательном чтении закон о передаче культурного центра “Дом Москвы” в Риге в собственность государства “для предотвращения угроз госбезопасности”.«

"Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии", – сказала Захарова на брифинге.

Радио Sputnik сообщало, сколько тысяч россиян могут быть депортированы из Латвии.

Взято отсюда.