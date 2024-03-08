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Захарова поздравила женщин с праздником новой песней

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Захарова поздравила женщин с праздником новой песней

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила женщин с Международным женским днем и поделилась новой песней на стихи собственного сочинения, исполненной певицей Любовью Успенской.«

"Любимые! С 8 Марта! Для каждого из нас этот день ассоциируется с чем-то своим: весной, любовью, детством, семьей, цветами или всем вместе. Буквально накануне вышла песня с моими словами – "Сила моя со мной!". Она о том, как… Просто послушайте. С любовью", – написала Захарова в Telegram-канале.

Она также опубликовала ссылки, по которым композицию можно найти в соцсетях и музыкальных сервисах.

Ранее радио Sputnik рассказало о другой песне на стихи Захаровой, которую Успенская исполнила совместно с дочерью Татьяной Плаксиной.

Взято отсюда.

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