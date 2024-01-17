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Захарова прокомментировала итоги встречи по Украине в Давосе

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Захарова прокомментировала итоги встречи по Украине в Давосе

В мире растет понимание, что без участия России добиться устойчивого урегулирования ситуации на Украине невозможно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала итоги прошедшей “на полях” форума в швейцарском Давосе встречи по Украине.«”Сегодня все больше стран Глобального Юга и Востока, в том числе побывавших на встречах “копенгагенского формата”, открыто говорят о том, что без России любое обсуждение возможных контуров урегулирования украинского кризиса не имеет смысла”, – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что наряду с этим также есть понимание того, что мира на Украине не добиться, ставя во главу угла “формулу Зеленского”.

В ее основу, продолжила дипломат, заложены оторванные от реальности требования о выводе российских войск на границы 1991 года, привлечение к ответственности и выплата репараций.

В то же время киевский режим не скрывает, что требование об отводе войск связано с желанием украинских властей продолжить геноцид русского населения, которое стремится к воссоединению с Россией.«

"Все встречи в "копенгагенском формате", включая заседание в Давосе и последующие раунды, являются бессмысленными и вредными для урегулирования украинского кризиса. "Принципы мира для Украины", которые пытаются выработать их организаторы, априори нежизнеспособны, поскольку основаны на абсурдной и неприемлемой "формуле Зеленского", установившего к тому же юридический самозапрет на ведение мирных переговоров с Россией", – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что всеобъемлющее урегулирование на Украине возможно только посредством декларирования возврата страны к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, а также при полном уважении прав и свобод граждан любых национальностей, проживающих на ее территории.«”К сожалению, эти вопросы не входят ни в “формулу Зеленского”, ни в повестку встреч “копенгагенского формата””, – заключила Захарова.

Радио Sputnik писало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал украинский конфликт “войной на истощение”.

Взято отсюда.

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