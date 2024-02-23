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Захарова высказалась о решении Литвы закрыть погранпункты для россиян

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Захарова заявила о попытке Литвы создать трудности россиянам и белорусам

Захарова высказалась о решении Литвы закрыть погранпункты для россиян

Россия будет добиваться от Литвы и Европейского союза (ЕС) выполнения политических, правовых обязательств по бесперебойному транзиту в Калининград. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала решение Литвы закрыть погранпункты для россиян. Захарова отметила, что речь идет как о пассажирском, так и грузовом транзите. Она обвинила Вильнюс в очередной попытке «любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности». «Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», — высказалась представитель ведомства.

В то же время Захарова уточнила, что решение Литвы не коснется россиян, которые едут на поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу, поскольку в данном случае посадка и высадка осуществляется только в конечных пунктах следования.

Ранее стало известно, что власти Литвы с 1 марта ограничат высадку и посадку пассажиров на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай с поездов, следующих в Калининград. Правительство Литвы уточнило, что пассажиры могут высаживаться в исключительных случаях, решение об этом будет принимать Государственная пограничная служба Литвы (VSAT).

Взято
отсюда

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