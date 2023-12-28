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Захарова: Запад должен решить проблемы своего расизма, прежде чем учить других

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Захарова: Запад должен решить проблемы своего расизма, прежде чем учить других

Западные страны должны решить собственные проблемы расизма и неоколониализма, перед тем как наставлять другие страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что слова Джо Байдена с трибуны о важности взаимодействия с коренными народами США расходятся с действиями.

«Индейцы в Штатах до сих пор живут в резервациях, причём некоторые сообщества, таких около половины, не имеют даже их: из 574 племен», – сказала Захарова.

Она отметила, что американские индейцы продолжают борьбу за права, напомнив слова американского президента о том, что коренные общины все еще живут в тени неудачной политики прошлого.

Захарова также напомнила о политике властей Канады и Австралии по отношению к коренному населению: власти и в XXI веке продолжают изымать детей у аборигенов.

До этого Захарова обвинила Литву и Евросоюз в невыполнении обязательств по транзиту в Россию.

Ранее компанию Google заподозрили в расизме.

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