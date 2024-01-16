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Залужный доложил НАТО о ситуации на фронте

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Залужный доложил главе Военного комитета НАТО Бауэру о ситуации на фронте

Залужный доложил НАТО о ситуации на фронте

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром ситуацию в зоне боевых действий. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Как уточнил главком, он проинформировал адмирала Бауэра о ситуации на фронте. «Отметил, что в войне такой интенсивности и масштаба именно технологии играют важную роль. Обсудили перспективу и возможности объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы», — добавил Залужный.

Стороны также обменялись мнениями о тактике, стратегии Украины и альянса. Они договорились обратить внимание на ряд вопросов в ходе зааседания Украины и НАТО 17 января.

Ранее Залужный доложил главкому объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной обстановке на фронте.

Взято
отсюда

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