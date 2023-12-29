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Замгенсека ООН Гриффитс заявил о проблемах с поставками гумпомощи в сектор Газа

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Замгенсека ООН Гриффитс заявил о проблемах с поставками гумпомощи в сектор Газа

Отправка гуманитарной помощи в сектор Газа, в котором продолжаются боевые столкновения между Израилем и ХАМАС, сложная задача, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Al Jazeera. По его словам, вызывает разочарование то, что жизненно важную поддержку не удается безопасно и эффективно доставить.

«Вы думаете, что доставить помощь в Газу легко? Подумай еще раз», — отметил Гриффитс.

Он добавил, что проблемы связаны с несколькими факторами, в том числе продолжением боевых действий и обстрелов конвоев с гумпомощью. Гриффитс подчеркнул, что помимо этого, трудности связаны с тремя уровнями проверок перед попаданием в палестинский анклав, блокировкой колонн грузовиков со стороны отчаявшихся людей и сокращением числа сотрудников гуманитарных организаций в секторе Газа.

Ранее гуманитарный кризис в секторе Газа окрестили «худшим на свете».

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