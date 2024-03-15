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Замглавы ЦИК призвал жестко наказывать за порчу урн для бюллетеней

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Замглавы ЦИК призвал жестко наказывать за порчу урн для бюллетеней

Нарушителей, испортивших урны для голосования, необходимо жестко наказывать, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Он отметил, что подобный вандализм никак не повлияет на результаты выборов.«”Все это будет пресечено, влияние на выборы нулевое, даже не нулевое там, минусовое. <…> Наказание должно быть жестким для того, чтобы понимали, что такими методами власть не достигается”, – приводит слова Булаева РИА Новости.

Зампредседателя ЦИК добавил, что уже на выборах президента проголосовало около 27 миллионов человек.«”Бюллетеней испортили, вот у нас порядка 10 случаев, ну может быть там 100-150 бюллетеней”, – отметил Булаев.

Ранее в одном из избирательных участков Москвы задержали женщину, которая вылила краску в урну для бюллетеней. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской и Ростовской областях, Карачаево-Черкесии.

Радио Sputnik рассказало, с какой целью нарушители портят урны для голосований.

Взято отсюда.

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