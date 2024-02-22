реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Замглавы МИД РФ Богданов: Аббас не будет участвовать в межпалестинской встрече в Москве

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Замглавы МИД РФ Богданов: Аббас не будет участвовать в межпалестинской встрече в Москве

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) в РФ не связан с планируемой межпалестинской конференцией. Об этом Богданов сообщил в интервью РИА Новости.

«Визит Махмуда Аббаса с этой встречей никак не связан», – сказал он, подчеркнув, что такой визит в скором времени не ожидается.
Он отметил, что Россия после президентских выборов продолжит обсуждение с ПНА сроков визита Аббаса в Москву.

До этого палестинский министр социального развития, член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани заявил, что Палестина очень высоко ценит позицию России по политическому и гуманитарному сотрудничеству.

Кроме того, директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади в разговоре с РБК заявил, что Палестина по праву считает Российскую Федерацию опорой в собственной борьбе за жизнь и независимость как государства.

Ранее сообщалось, что арабские страны требуют от Израиля гарантий по палестинской государственности.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
«Полагаете ли вы существующий уклад жизни в стране правильным и справедливым?» Изучаем анкету для школьников в военкомате

«Полагаете ли вы существующий уклад жизни в стране правильным и справедливым?» Изучаем анкету для школьников в военкомате

Нужно выбрать один из пяти вариантов, но лучше не ошибаться…

Узнать больше
Автокредиты — для идиотов? Разбираемся, есть ли резон влезать в долги при ключевой ставке 16%

Автокредиты — для идиотов? Разбираемся, есть ли резон влезать в долги при ключевой ставке 16%

Мы просчитали несколько вариантов кредита для популярного кроссовера 25 февраля…

Узнать больше
«Обнулила девственность»: знойная ведущая показала, как «скрутила» счетчик партнеров

«Обнулила девственность»: знойная ведущая показала, как «скрутила» счетчик партнеров

Ради невероятного обряда она отправилась в джунгли 25 февраля 2024,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp