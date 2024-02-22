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Замглавы Минтранса РФ: в новых регионах планируем восстановить 5 аэропортов

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Замглавы Минтранса РФ: в новых регионах планируем восстановить 5 аэропортов

В ближайшие шесть лет в новых регионах России планируется восстановить пять аэропортов, рассказал заместитель министра транспорта Василий Десятков.«”В планах до 2030 года пять аэропортов у нас в новых регионах стоит, средства предусматриваются”, – сказал замминистра в интервью телеканалу “Звезда”.

Он добавил, что аэропорты в Луганске и Мариуполе потребуют меньше вложений, поскольку меньше разрушены.

Радио Sputnik также сообщало, что глава ДНР Денис Пушилин раскрыл планы восстановления Авдеевки.

Взято отсюда.

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