Заммэра: почти все посетители зоопарка приходят посмотреть на Катюшу

Меньше чем за неделю на панду Катюшу в Московском зоопарке пришли посмотреть более 40 тысяч человек, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.«
"За первые пять дней Катюшу увидели больше 40 тысяч человек. В павильон "Фауна Китая" сейчас заходят почти все гости зоопарка", – отметила вице-мэр.
Она напомнила, что Катюша появилась на публике 8 марта, а до этого они вместе с мамой Диндин проводили время в неэкспозиционном помещении.«
Если посмотреть на больших панд сейчас можно почти в любое время, – самца Жуи кормят в 09:00, 14:00 и около 16:30-17:00 – то Катюша пока только "понемногу знакомится с новым пространством", добавляет издание "Вести Подмосковья".
Детеныш родился в Московском зоопарке 24 августа прошлого года у пары панд Жуи и Диндин, переданных Китаем по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между КНР и Россией.
Имя Катюша для маленькой панды выбрали жители столицы по результатам голосования в проекте “Активный гражданин”.
Радио Sputnik также сообщало, сколько животных родилось в Московском зоопарке в 2023 году.
Взято отсюда.