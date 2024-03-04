Запад хочет “прибрать к рукам” руководство Молдавии, предупредил Лавров

Запад стремится “прибрать к рукам” руководство Молдавии, как уже делал на Украине, такое высказал мнение глава МИД РФ Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи.«

"Запад с самого начала постсоветской эпохи стал вклиниваться в отношения между Россией и ее соседями. До сих пор они проводят такую же политику. Это видно и в Центральной Азии, в Закавказье. Это видно и в европейской части бывшего СССР: Украина, Молдова, которую просто открыто готовят в преемницы Украины с точки зрения "прибирания к рукам" всего ее руководства", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Радио Sputnik также рассказало, как послы ЕС отказались встретиться с Лавровым.

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