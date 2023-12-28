Politico: США и ЕС меняют стратегию по Украине, допуская переговоры о мире с РФСюжетКонтрнаступление ВСУ

Союзники Киева — США и ЕС — меняют стратегию по украинскому конфликту. Если раньше они поддерживали цель Вооруженных сил республики (ВСУ) одержать безоговорочную победу над Россией, теперь фокус внимания западных политиков сместился на улучшение своей позиции в возможных переговорах о прекращении войны, об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на европейского дипломата, находящегося в Вашингтоне.

Такие переговоры, вероятно, будут означать передачу части Украины России

В администрации президента США Джо Байдена никто официально не заявлял, что союзники допускают переговоры о мире с РФ, там продолжают настаивать на выполнении первоначальной цели — полного вывода российских войск с территории Украины. По словам собеседника издания, в Белом доме уже началось обсуждение будущих мирных переговоров, однако американское правительство «не может публично отступить из-за политического риска».

Блинкен заявил о выделении финального пакета помощи для ВСУ

В среду, 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что государство выделило Украине последний в этом году пакет военной поддержки на 250 миллионов долларов. Больше средств для помощи Киеву у Вашингтона нет, новый пакет помощи ожидает одобрения в Конгрессе, и неизвестно, будет ли он принят.

Следующий пакет помощи, на который Украина может понадеяться в 2024 году, предусматривает 61 миллиард долларов для Киева, он включен в пакет на 100 миллиардов долларов, куда также входят средства для Израиля и для улучшения ситуации на границе с Мексикой. Такой расклад не устраивает республиканскую партию, которая требует от Белого дома сперва разобраться с миграционным кризисом, а потом уже решать судьбу денег для Украины.

После провала украинского контрнаступления среди союзников Киева растет число политиков, считающих финансовую помощь ВСУ пустой тратой денег и ресурсов. На фоне этого существует большая вероятность того, что Украине придется добиваться прекращения огня или урегулирования конфликта за столом переговоров уже в 2024 году.

Киев пытаются убедить, что ему выгоден мир с Россией даже при условии потери территорий

В США призвали Украину задуматься о том, какие выгоды может принести заключение мирного соглашения с Россией. Обозреватель The New York Times Серж Шменан подчеркнул, что возвращение территорий не является главным способом победы, добавив, что если есть возможность избежать дальнейших жертв, нужно ею пользоваться.

Болезненная проверка реальности показывает, что фронт заморожен, истощая украинские ресурсы и жизнь без особых перспектив на перемены в обозримом будущем. Перемирие оставит Владимиру Путину под контролем примерно пятую часть территории. Но Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию

До этого NYT утверждал, что президент России через посредников, в том числе через правительства третьих стран, передает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине. Отмечалось, что российская делегация готова сесть за стол переговоров, если Киев согласится выполнить условия Москвы.

В ответ на эту статью пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей спецоперации. На Украине отреагировали на публикацию еще жестче: журналистов The New York Times обвинили в работе на РФ.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у президента Украины отсутствует воля к миру. «Представители (режима Зеленского) мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике», — заявил дипломат.

Взято

отсюда

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