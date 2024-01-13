Аналитик Меркурис: Запад пропустил удары по Украине из-за атак на Йемен

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала обвинил западные страны в том, что они проигнорировали последние ракетные удары по Украине со стороны России из-за атак США и Великобритании на Йемен.

По его словам, интересно наблюдать за тем, как союзники Киева пропустили это и не отреагировали, переключив все внимание на ближневосточные события.

«Это, кстати, должно очень беспокоить Украину. Чтобы победить в этом противостоянии, как полагают сами украинцы, они должны постоянно привлекать внимание Запада к своей проблеме», — заявил эксперт. Он добавил, что Соединенные Штаты очень быстро забудут про Киев, если с головой уйдут в войну на Ближнем Востоке.

Ранее аналитик рассказал, что массированные ракетные удары Вооруженных сил (ВС) России по военным объектам на Украине «вызвали шок в НАТО».

Взято

отсюда

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